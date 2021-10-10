Батька взял в путешествия еще и любимого пса

Белорусский главнокомандующий Александр Лукашенко славится своей простотой и близостью к народу. Выходные руководитель Республики решил посвятить поездке по сельской местности в родных краях. Там он пообщался с местными жителями.



Путешествие главы государства на малую родину совсем не похоже на официальные визиты в белорусские регионы. Батька просто подошел к вопросу: он сел на любимый мотобайк, взял с собой сына Николая и не забыл прихватить любимца публики шпица Умку. Таким дружным составом семейство первого лица белорусского государства отправилось на прогулку по городам и весям.

Впрочем, трудно предположить, что такие важные персоны остались без свиты охранников. Вероятно, бравые телохранители белорусского главнокомандующего скрывались за пределами объектива видеокамеры.

Как бы то ни было, на кадрах, которые публикуют авторы телеграм-канала "Пул Первого" видно, что руководитель белорусов собственноручно и весьма умело управляет мотоциклом.

Во время своей прогулки президент Белоруссии проверил, как посажены озимые и поинтересовался бытом местных жителей. Также Батька оценил состояние белорусского леса и кукурузных полей.

Сельские обитатели были очень рады приезду Александра Григорьевича в родные места. Они рассказали ему о своей жизни и пожелали главнокомандующему крепкого здоровья. А Батька попросил бабулек передать привет его знакомым людям.

К слову, в середине сентября разгорелся настоящий скандал вокруг белоснежного песика Лукашенко. Злые языки придумали историю, будто Умку загрызли кровожадные овчарки.