Как вырастить укроп за три недели: хитрости осеннего посева

Как вырастить укроп за три недели: хитрости осеннего посева
Фото: www.pixabay.com
Ароматная зелень порадует домочадцев

Осенняя пора все увереннее вступает в свои права. Дачный сезон уже закрыт, однако некоторые культуры еще можно выращивать. Например, несколько простых лайфхаков позволят вырастить ароматный и сочный укроп даже осенью.

Подготовка семян

Нужно понимать, что осенью почва уже достаточно холодная, а значит просто покидать семена в землю и ждать урожая не удастся. Для того чтобы зарядить укроп энергией, нужно выполнить несколько простых действий. Семена следует разложить на чистой тряпочке и завязать в узелок.

Сначала полученную конструкцию погрузить в стакан с горячей водой (примерно 70 градусов). Подержать там 5 минут. Потом поменять воду на менее горячую и оставить тканевую конструкцию на 2 часа. Затем в стакан нужно залить чистую воду комнатной температуры и оставить семена на сутки.

Подготовка грядки

Для такого позднего урожая подойдет небольшой участок почвы, можно выделить один "квадрат". Лучше выбирать хорошо удобренную землю. И предварительно еще раз ее подкормить. Отлично подойдет куриный помет и мочевина. Перекапывать землю не нужно, достаточно разрыхлить ее тяпкой.

Посев

Для посева укропа осенью потребуется несколько пятилитровых бутылок. У них необходимо отрезать дно. Площадь, которую может прикрыть бутылка, и будет местом посева укропа. В этой зоне следует снять землю примерно глубиной в полсантиметра. Обильно засыпать грядочку семенами. Потом прикрыть ранее убранной землей и от души полить теплой водой. Сверху зону посева нужно закрыть обрезанной бутылкой с закрученной крышкой.

Сбор урожая

Уже через неделю на этом месте появятся первые всходы. Раз в неделю укроп нужно поливать, один раз в 14 дней подкармливать мочевиной. Примерно через три недели можно будет собирать ароматную зелень.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие растения можно сеять под зиму.

Ольга ФЕДОРОВА
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