Боль в ногах может оказаться плохим сипмтомом: пять главных признаков

Боль в ногах может оказаться плохим сипмтомом: пять главных признаков
Фото: Ulrich Niehoff/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
При негативных проявлениях лучше сразу обратиться к врачу

Ноги могут стать главным индикатором того, что в организме существут избыток холестерина. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследования.

Обычный холестерин приносит много важных преимуществ для здоровья. К примеру, выработка гормонов и построение клеточных мембран. Высокий холестерин означает, что у человека слишком много "плохого" жирного вещества. Это известно как холестерин ЛПНП. Он цепляется за внутреннюю часть артерий, тем самым повышая риск закупорки, что может привести к сердечному приступу.

Существует пять признаков, по которым можно понять об избытке "плохого" холестерина в организме: 

  • Болезненные спазмы в ногах
  • Онемение или слабость в ногах
  • Медленный рост волос на ногах
  • Холод в голени или стопе с одной стороны
  • Слабый пульс в ногах

Большинство людей не испытывают симптомов повышенного холестерина, особенно вначале. Для того, чтобы поспособствовать снижению уровня холестерина, диетологи советуют употреблять в пищу продукты с обилием ненасыщенных жиров. Это различные растительные масла, авокадо, орехи, семечки, жирная рыба. 

Источник: Daily Express
Роман ИГНАТОВ
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