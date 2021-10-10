При негативных проявлениях лучше сразу обратиться к врачу

Ноги могут стать главным индикатором того, что в организме существут избыток холестерина. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследования.

Обычный холестерин приносит много важных преимуществ для здоровья. К примеру, выработка гормонов и построение клеточных мембран. Высокий холестерин означает, что у человека слишком много "плохого" жирного вещества. Это известно как холестерин ЛПНП. Он цепляется за внутреннюю часть артерий, тем самым повышая риск закупорки, что может привести к сердечному приступу.

Существует пять признаков, по которым можно понять об избытке "плохого" холестерина в организме:

Болезненные спазмы в ногах

Онемение или слабость в ногах

Медленный рост волос на ногах

Холод в голени или стопе с одной стороны

Слабый пульс в ногах

Большинство людей не испытывают симптомов повышенного холестерина, особенно вначале. Для того, чтобы поспособствовать снижению уровня холестерина, диетологи советуют употреблять в пищу продукты с обилием ненасыщенных жиров. Это различные растительные масла, авокадо, орехи, семечки, жирная рыба.

