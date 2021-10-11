Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
В России нельзя унаследовать страховую пенсию, но можно переоформить ее на овдовевшего супруга. Об этом рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.
Он напомнил, что все годы работы у россиян накапливается трудовой стаж и формируются данные для расчета будущей страховой пенсии. И даже если человек скончается до выхода на пенсию, информация о том, сколько он мог бы получать, сохраняется. Этим можно воспользоваться.
"Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии умершего мужа. Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа",
– пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. Однако он подчеркнул, что вдовец/вдова может претендовать не на полный размер пенсии умершего супруга, а на 75%. Поэтому прежде, чем заниматься этим вопросом, стоит все рассчитать и понять, стоит ли овчинка выделки. Иначе говоря, размер выплат скончавшегося супруга должен быть как минимум на треть выше, чем у живущего мужа/жены, чтобы было выгодно заниматься переоформлением.
Ранее в Пенсионном фонде России объяснили, как получить всю сумму пенсионных накоплений одной выплатой и кто может это на это претендовать.
Это не первый подобный скандал в карьере Курца
Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза