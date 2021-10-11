Как увеличить пенсию за счет стажа супруга: эксперт дал подсказку

Как увеличить пенсию за счет стажа супруга: эксперт дал подсказку
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдовы и вдовцы могут получать в старости больше, чем сами заработали

В России нельзя унаследовать страховую пенсию, но можно переоформить ее на овдовевшего супруга. Об этом рассказал независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Он напомнил, что все годы работы у россиян накапливается трудовой стаж и формируются данные для расчета будущей страховой пенсии. И даже если человек скончается до выхода на пенсию, информация о том, сколько он мог бы получать, сохраняется. Этим можно воспользоваться.

"Когда второй супруг, допустим, это жена, выходит на пенсию, то она может запросить у ПФР данные о размере накопленной страховой пенсии умершего мужа. Если пенсия мужа окажется выше той, что она получает, то жена имеет право написать заявление о переходе на пенсию мужа",

– пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. Однако он подчеркнул, что вдовец/вдова может претендовать не на полный размер пенсии умершего супруга, а на 75%. Поэтому прежде, чем заниматься этим вопросом, стоит все рассчитать и понять, стоит ли овчинка выделки. Иначе говоря, размер выплат скончавшегося супруга должен быть как минимум на треть выше, чем у живущего мужа/жены, чтобы было выгодно заниматься переоформлением.

Ранее в Пенсионном фонде России объяснили, как получить всю сумму пенсионных накоплений одной выплатой и кто может это на это претендовать.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Источник: Радио Sputnik
Николай ВИКТОРОВ

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