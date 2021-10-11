Три московских театра получили новых художественных руководителей

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Худруком Московского музыкально-драматического цыганского
театра "Ромэн" стал Николай Сергиенко. В этом театре он служит с 1969 года, в
последнее время был заместителем художественного руководителя. Бывший худрук
театра Николай Сличенко незадолго до смерти сам обратился в Департамент
культуры города Москвы с просьбой согласовать кандидатуру Сергиенко на должность
своего заместителя, передает mos.ru.
Новым художественным руководителем Московского еврейского театра "Шалом" стал режиссер Олег Липовецкий. Александр Левенбук, основатель и бывший худрук театра, заверил, что передаст весь свой творческий и организационный опыт, накопленный за 33 года работы, новому руководителю.
"Думаем, что между нами достигнуто полное взаимопонимание", – отметил Левенбук. Липовецкий официально вступит в должность 2 декабря 2021 года.
Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет Сергей Газаров. Он подчеркнул, что чувствует особую ответственность, ведь речь идет о прославленной сцене.
"Я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра",
– сообщил Газаров. При этом он успокоил коллектив Драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна, который возглавляет с декабря прошлого года, пояснив, что намерен совмещать обе должности. Об уходе из Театра Сатиры 87-летнего Александра Ширвиндта стало известно в конце сентября.
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