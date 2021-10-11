К счастью, путешественникам удалось спастись

Москвичи Петр Пелеханов и Ольга Лифатова не по своей воле оказались проданными в рабство. Шокирующей историей поделился телеграм-канал Mash.

Изначально они собирались отправиться в Крым с палатками. Конечной точкой был мыс Фиолент, расположенный в Севастополе. Петр и Ольга решили добраться до места автостопом. С платной дороги туристы пересели в автобус. Водитель согласился подбросить путешественников до нужной локации.

Спустя некоторое время в дороге житель Москвы понял, что транспортное средство движется не по направлению к Севастополю. Оказалось, что автобус уже въезжает в Дагестан. Пелеханов подбежал к водителю, пытаясь выяснить, что происходит. Путешественник пригрозил, что сейчас попробует выбить стекло.

"Этот автобус завез нас в Дагестан обманным путем", – рассказал Петр.



В ответ сидящий за рулем мужчина заявил, что туристов продали на кирпичный завод. Автобус остановился в дагестанском городе Дербент. Там пару купил местный предприниматель, отдав за "рабов" 50 тысяч рублей.

Петру и Ольге сообщили, что теперь они будут работать на теплицах. В течение месяца москвичи были вынуждены выполнять сельскохозяйственные работы. На ночь их и других работников закрывали в помещении, непригодном для жизни.

В начале октября Пелеханов случайно обнаружил отверстие, похожее на люк. Мужчина сбежал вместе со своей избранницей и другими "рабами". Пара благополучно добралась до Москвы и наконец-то получила шанс рассказать о произошедшем.

Примечательно, что Петр и Ольга писали заявление в дагестанскую полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов отказались начинать расследование.