Театр на Таганке и "Содружество актеров Таганки" воссоединились после 30 лет раскола

Театр на Таганке и "Содружество актеров Таганки" воссоединились после 30 лет раскола
Фото: mos.ru
Артисты двух трупп выпустили общий спектакль

Наследники созданного Юрием Любимовым в 1964 году Театра на Таганке решили отпустить прошлое и идти вперед вместе. Об этом сообщила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, которая с 2020 года руководит и "Содружеством актеров Таганки".

Раскол в театральном коллективе произошел в конце 1980-х годов, когда после пятилетнего отсутствия в страну вернулся Юрий Любимов. Часть труппы осталась верна главному режиссеру Анатолию Эфросу и сменившему его Николаю Губенко и организовала свой театр. Все эти годы артисты служили фактически в одном здании, часть дверей в котором была перекрыта, и страдали от нехватки гримерок, костюмерных.

По словам Апексимовой, пришло время снять "железный занавес".

"Сегодня уже нет главных участников тех бурных событий, потеряли смысл и забылись их обиды, разногласия, амбиции, скандалы. А раскол остался, влияя из прошлого на судьбы современных артистов и режиссеров",

– отметила глава театра. Успех приуроченного к юбилею Любимова спектакля “Земляничная поляна”, в котором актеры некогда единой труппы вновь выходят на сцену вместе, показал, что и труппы, и зрители жаждут воссоединения.

"Таганка – это исторически одно пространство, и это решение мне кажется очень правильным", – прокомментировал объединение театров ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Основатель и худрук театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко скончался в августе прошлого года.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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