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Через два года Москва получит новый транспортный каркас. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Основой нового транспортного каркаса Москвы станут четыре хордовые магистрали: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Это ключевой проект развития улично-дорожной сети внутри МКАД.
На данный момент полностью завершено строительство Северо-Западной хорды, открыто движение по семи участкам Северо-Восточной хорды и двум участкам Южной рокады.
О том, насколько нужны новые магистрали городу, свидетельствует запущенное в октябре движение на участке, объединившем Северо-Восточную и Северо-Западную хорды. Даже небольшая локальная связка улучшила транспортную ситуацию более чем для 700 тысяч человек, рассказал Собянин в эфире "Россия 1".
"Она дает сразу синергию, когда две магистрали позволяют пересекать их и переходить с одного направления на другое, с Северо-Западной на Северо-Восточную, – пояснил мэр. – Но, конечно, самый большой эффект будет, когда Северо-Восточная хорда будет полностью достроена".
Ожидается, что хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, свяжут вылетные магистрали, снизят загруженность межрайонных дорог, Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги.
На большинстве участков будет организовано бессветофорное движение, что сократит время в пути на 20–25%. Кроме того, хорды обеспечат дополнительные выезды из города на федеральные трассы, снижая вероятность пробок.
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