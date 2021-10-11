Магистрали улучшат транспортную ситуацию в 73 районах города

Через два года Москва получит новый транспортный каркас. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Основой нового транспортного каркаса Москвы станут четыре хордовые магистрали: Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада. Это ключевой проект развития улично-дорожной сети внутри МКАД.

На данный момент полностью завершено строительство Северо-Западной хорды, открыто движение по семи участкам Северо-Восточной хорды и двум участкам Южной рокады.

О том, насколько нужны новые магистрали городу, свидетельствует запущенное в октябре движение на участке, объединившем Северо-Восточную и Северо-Западную хорды. Даже небольшая локальная связка улучшила транспортную ситуацию более чем для 700 тысяч человек, рассказал Собянин в эфире "Россия 1".

"Она дает сразу синергию, когда две магистрали позволяют пересекать их и переходить с одного направления на другое, с Северо-Западной на Северо-Восточную, – пояснил мэр. – Но, конечно, самый большой эффект будет, когда Северо-Восточная хорда будет полностью достроена".

Ожидается, что хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, свяжут вылетные магистрали, снизят загруженность межрайонных дорог, Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги.

На большинстве участков будет организовано бессветофорное движение, что сократит время в пути на 20–25%. Кроме того, хорды обеспечат дополнительные выезды из города на федеральные трассы, снижая вероятность пробок.