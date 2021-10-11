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Внесение удобрений – один из важнейших этапов ухода за почвой в период, когда урожай уже собран и убран на хранение. Пропускать этот шаг не рекомендуется, если не хотите получить скудный урожай в следующем году.
Запас важных для растений микроэлементов нужно пополнять регулярно. Тем более, что у осеннего внесения подкормок есть целый ряд своих преимуществ.
Во-первых, накопленная за целый сезон влага позволяет удобрениям быстрее раствориться в почве. Играет роль и температура земли. Так как она прогрета, полезные вещества заметно лучше усваиваются.
Если удобрять грядки осенью, то к весне все вредные вещества уже успеют вымыться и испариться, а многолетние растения, которые с похолоданием переходят в состояние покоя, впитают себя максимум питательных элементов.
Вносить удобрения рекомендуется до наступления первых ночных заморозков. Если вы выберете такую стратегию, то весной останется лишь прорыхлить почву.
Предпочтение следует отдавать фосфорно-калийным подкормкам, а от удобрений, содержащих азот, лучше отказаться. Первые заметно повысят устойчивость культур к морозам, повысят их иммунитет, а вторые же только помешают растениям впасть в состояние "спячки".
Фосфорные удобрения следует вносить одновременно с перекапыванием грядок. Повысят эффективность такого метода органические подкормки. Например, компост или перегной.
Калийные удобрения тоже рекомендуется вносить в осеннее время, потому что в них содержится хлор, который вреден для растений. К весне он успеет испариться, не нанося никакого вреда культурам, растущим на грядках.
Также можно удобрить землю навозом. Как свежим, так и перепревшим.
Компост же повысит устойчивость растений к болезням и перепадам температур. С птичьим пометом нужно быть аккуратнее, потому что он может повредить корни многолетних культур.
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