Осенние работы в огороде заметно облегчат жизнь весной

Внесение удобрений – один из важнейших этапов ухода за почвой в период, когда урожай уже собран и убран на хранение. Пропускать этот шаг не рекомендуется, если не хотите получить скудный урожай в следующем году.

Почему удобрения нужно вносить удобрения именно осенью

Запас важных для растений микроэлементов нужно пополнять регулярно. Тем более, что у осеннего внесения подкормок есть целый ряд своих преимуществ.

Во-первых, накопленная за целый сезон влага позволяет удобрениям быстрее раствориться в почве. Играет роль и температура земли. Так как она прогрета, полезные вещества заметно лучше усваиваются.

Если удобрять грядки осенью, то к весне все вредные вещества уже успеют вымыться и испариться, а многолетние растения, которые с похолоданием переходят в состояние покоя, впитают себя максимум питательных элементов.

Вносить удобрения рекомендуется до наступления первых ночных заморозков. Если вы выберете такую стратегию, то весной останется лишь прорыхлить почву.

Какие удобрения вносить

Предпочтение следует отдавать фосфорно-калийным подкормкам, а от удобрений, содержащих азот, лучше отказаться. Первые заметно повысят устойчивость культур к морозам, повысят их иммунитет, а вторые же только помешают растениям впасть в состояние "спячки".

Фосфорные удобрения следует вносить одновременно с перекапыванием грядок. Повысят эффективность такого метода органические подкормки. Например, компост или перегной.

Калийные удобрения тоже рекомендуется вносить в осеннее время, потому что в них содержится хлор, который вреден для растений. К весне он успеет испариться, не нанося никакого вреда культурам, растущим на грядках.

Также можно удобрить землю навозом. Как свежим, так и перепревшим.

Компост же повысит устойчивость растений к болезням и перепадам температур. С птичьим пометом нужно быть аккуратнее, потому что он может повредить корни многолетних культур.

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