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Порой мы пользуемся многими привычными вещами, даже не догадываясь, что у них есть срок годности. Но порой такая безответственность может привести к неприятным последствиям, которых, к счастью, можно избежать.
Их можно использовать только два года, а после нужно смело отправлять на помойку. Дело в том, что и сетевые фильтры, и удлинители рассчитаны на определенное количество джоулей. Когда они исчерпают свой запас, то поломки не избежать.
Кроссовки для бега и спорта нужно менять каждые полгода. Дело в том, спустя каждые 500 километров спортивная обувь теряет свои амортизирующие свойства, поэтому становится бесполезной. И это не говоря уже о вопросах гигиены. Профессиональные спортсмены, например, за год успевают сменить до 10 пар кроссовок.
Из-за ферментации чайных листьев чайные пакетики начинают портиться спустя шесть месяцев. Даже если они хранятся в темном месте и герметичной упаковке.
Оправу со специальными стеклами, которые защищают глаза от УФ-лучей, нужно менять каждые два года. Именно спустя такое время солнцезащитные очки перестают выполнять свою главную функцию.
Их нужно менять каждые три года. За это время на досках появляются трещины и царапины, которые становятся идеальным местом для размножения бактерий, которые могут быть опасны для здоровья человека.
Аналогичная ситуация и с полотенцами. Их нужно менять раз в три года. Тем более, что стирать полотенца нужно после каждых четырех использований. За это время ткань гарантированно испортится.
Меняйте расчески раз в год. Дело в том, что даже если вы моете голову ежедневно, на поверхности скапливаются микробы, которые в итоге могут стать причиной перхоти и выпадения волос.
Домашнюю обувь следует обновлять раз в полгода, чтобы не столкнуться с грибковыми заболеваниями.
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