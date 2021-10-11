Использование испорченных предметов может быть опасно для здоровья

Порой мы пользуемся многими привычными вещами, даже не догадываясь, что у них есть срок годности. Но порой такая безответственность может привести к неприятным последствиям, которых, к счастью, можно избежать.

Сетевые фильтры и удлинители

Их можно использовать только два года, а после нужно смело отправлять на помойку. Дело в том, что и сетевые фильтры, и удлинители рассчитаны на определенное количество джоулей. Когда они исчерпают свой запас, то поломки не избежать.

Спортивная обувь

Кроссовки для бега и спорта нужно менять каждые полгода. Дело в том, спустя каждые 500 километров спортивная обувь теряет свои амортизирующие свойства, поэтому становится бесполезной. И это не говоря уже о вопросах гигиены. Профессиональные спортсмены, например, за год успевают сменить до 10 пар кроссовок.

Чайные пакетики

Из-за ферментации чайных листьев чайные пакетики начинают портиться спустя шесть месяцев. Даже если они хранятся в темном месте и герметичной упаковке.

Солнцезащитные очки

Оправу со специальными стеклами, которые защищают глаза от УФ-лучей, нужно менять каждые два года. Именно спустя такое время солнцезащитные очки перестают выполнять свою главную функцию.

Разделочные доски

Их нужно менять каждые три года. За это время на досках появляются трещины и царапины, которые становятся идеальным местом для размножения бактерий, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Полотенца

Аналогичная ситуация и с полотенцами. Их нужно менять раз в три года. Тем более, что стирать полотенца нужно после каждых четырех использований. За это время ткань гарантированно испортится.

Расчески

Меняйте расчески раз в год. Дело в том, что даже если вы моете голову ежедневно, на поверхности скапливаются микробы, которые в итоге могут стать причиной перхоти и выпадения волос.

Тапочки

Домашнюю обувь следует обновлять раз в полгода, чтобы не столкнуться с грибковыми заболеваниями.

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