Несколько простых шагов позволят провалиться в объятия Морфея

Практически все жители России рано или поздно сталкиваются с таким неприятным недугом, как бессонница. Профильный эксперт Александр Калинкин рассказал, каким образом можно справиться с этой напастью.



По словам специалиста, в первую очередь, нужно добавить в свою жизнь физическую активность. Перед тем, как лечь в постель, можно заняться спортом, однако перегружаться не стоит – упражнения должны проходить в спокойном режиме. Также нужно отказаться от напитков с кофеином в вечернее время.

Отличным вариантом будет создать на фоне "белый шум", отмечает "Радио 1". Например, шум прибоя или шелест листвы навевают сон и могут помочь наконец-то провалиться в долгожданное беспамятство.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как бороться с упадком сил.