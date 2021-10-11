Как справиться с бессонницей: советы сомнолога

Несколько простых шагов позволят провалиться в объятия Морфея

Практически все жители России рано или поздно сталкиваются с таким неприятным недугом, как бессонница. Профильный эксперт Александр Калинкин рассказал, каким образом можно справиться с этой напастью.

По словам специалиста, в первую очередь, нужно добавить в свою жизнь физическую активность. Перед тем, как лечь в постель, можно заняться спортом, однако перегружаться не стоит – упражнения должны проходить в спокойном режиме. Также нужно отказаться от напитков с кофеином в вечернее время.

Отличным вариантом будет создать на фоне "белый шум", отмечает "Радио 1". Например, шум прибоя или шелест листвы навевают сон и могут помочь наконец-то провалиться в долгожданное беспамятство.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как бороться с упадком сил.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

Сообщения о болезни Эрдогана обсуждают в СМИ Ближнего Востока

Состояние турецкого лидера вызывает вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей