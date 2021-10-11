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Практически все жители России рано или поздно сталкиваются с таким неприятным недугом, как бессонница. Профильный эксперт Александр Калинкин рассказал, каким образом можно справиться с этой напастью.
По словам специалиста, в первую очередь, нужно добавить в свою жизнь физическую активность. Перед тем, как лечь в постель, можно заняться спортом, однако перегружаться не стоит – упражнения должны проходить в спокойном режиме. Также нужно отказаться от напитков с кофеином в вечернее время.
Отличным вариантом будет создать на фоне "белый шум", отмечает "Радио 1". Например, шум прибоя или шелест листвы навевают сон и могут помочь наконец-то провалиться в долгожданное беспамятство.
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