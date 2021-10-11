Бесхозный предмет одежды можно применить при уборке и в путешествиях

Порой бывает так, что пара от носка куда-то волшебным образом пропадает. Но не спешите избавляться от вещи, потому что ей можно найти сразу несколько способов применения, которые заметно облегчат жизнь.

В путешествиях

Упакуйте туфли или кроссовки в одинокий носок, чтобы не испачкать одежду, а саму обувь уберечь от царапин и других повреждений.

Для избавления от неприятного запаха в доме

Носок без пары можно наполнить, например, кофейными зернами, а после поместить такое саше в шкаф или в холодильник. От неприятных ароматов не останется и следа.

Защита паркета от царапин

Если задумали дома перестановку, то перед этим наденьте носок на ножки дивана или стола. Такой способ поможет защитить пол от царапин и вмятин.

Во время уборки

С помощью оставшегося без пары носка, например, удобно убирать паутину. Просто наденьте вещь на ручку швабры и избавьтесь от грязи даже в самых труднодоступных местах.

Также с помощью носка можно приводить в порядок комнатные растения. Для этого достаточно намочить его, надеть на руку и аккуратно протереть листья.

Аналогичный лайфхак связан с жалюзи. Нужно просто надеть носок на руку, а после можно приступать к уборке. Такой метод не только ускорит процесс, но и защитит от нежелательных порезов.

При переезде

Хрупкие и небольшие вещи можно обернуть в носок, который станет отличной альтернативой пузырчатой пленке.

Помыть машину

Носок можно использовать вместо тряпки или губки, когда моете свой автомобиль. Также с помощью предмета гардероба можно отполировать машину воском.

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