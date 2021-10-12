По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения

Демограф Алексей Ракша оценил показатели смертности в России за последние 12 месяцев. Специалист пришел к выводу, что за год скончалось около миллиона жителей РФ.

По словам Ракши, естественная убыль населения бьет все рекорды. На это сильно повлияла коронавирусная инфекция.

"Избыточная смертность с начала пандемии сейчас приближается к 800 тысячам", – заявил Алексей.

Эксперт добавил – к сожалению, до сих пор не удалось выяснить, является ли COVID-19 временным негативным фактором. Демограф отметил, что по продолжительности жизни россияне вернулись на 10 лет назад.

При этом наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения. Специалист считает, что жители РФ как бы оказались "в двойном капкане". По показателям рождаемости Россию можно сравнить с развитыми государствами, а по смертности – с развивающимися, пишет URA.RU.

Ученый Константин Казенин тоже высказался насчет смертности в нашей стране. Он отметил, что в последнее время чаще всего из жизни уходят пожилые люди, передает телеканал "360". Так, они находятся в группе риска в период пандемии, поскольку их организм более подвержен негативному влиянию ковида.

Явление повышенной смертности среди пенсионеров называется "эффектом жатвы". Когда коронавирус отступит, показатели немного улучшатся. Однако ожидать того, что смертность в РФ будет стабильно низкой после окончания пандемии, не стоит.