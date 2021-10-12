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Скончался бывший официальный представитель СК Владимир Маркин. Ему было 64 года. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Что именно стало причиной его гибели официально не сообщается. По данным "Пятого канала", в последнее время Маркин тяжело болел.
Как сообщает РЕН ТВ, смерть генерал-майора произошла в больнице.
Напомним, с 2011 по 2016 года он занимал пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ. В СМИ сообщалось, что поводом для отставки стали скадалы с участием чиновника.
После он получил должность первого заместителя гендиректора "РусГидро".
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