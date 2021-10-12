Умер первый официальный представитель СК РФ Маркин

Умер первый официальный представитель СК РФ Маркин
Владимир Маркин. Кадр youtube.com
Об этом стало известно с утра 12 октября

Скончался бывший официальный представитель СК Владимир Маркин. Ему было 64 года. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Что именно стало причиной его гибели официально не сообщается. По данным "Пятого канала", в последнее время Маркин тяжело болел. 

Как сообщает РЕН ТВ, смерть генерал-майора произошла в больнице. 

Напомним, с 2011 по 2016 года он занимал пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ. В СМИ сообщалось, что поводом для отставки стали скадалы с участием чиновника. 

После он получил должность первого заместителя гендиректора "РусГидро". 

Источник: телеграм-канал "112" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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