Об этом стало известно с утра 12 октября

Скончался бывший официальный представитель СК Владимир Маркин. Ему было 64 года. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Что именно стало причиной его гибели официально не сообщается. По данным "Пятого канала", в последнее время Маркин тяжело болел.

Как сообщает РЕН ТВ, смерть генерал-майора произошла в больнице.

Напомним, с 2011 по 2016 года он занимал пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ. В СМИ сообщалось, что поводом для отставки стали скадалы с участием чиновника.

После он получил должность первого заместителя гендиректора "РусГидро".