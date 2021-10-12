Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Сегодня, 12 октября, стало известно о смерти первого официального представителя СК РФ Владимира Маркина. Он скончался в больнице после продолжительной борьбы с болезнью. Виктор Дробыш рассказал, что погибший был ему близким другом.
По словам продюсера, они вместе играли в хоккей.
"Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень", – рассказал Дробыш в беседе с RT.
При жизни Маркин всегда стремился пробовать что-то новое. Особенно экс-представителю СК нравилось петь, но, как отметил продюсер, получалось это у него плохо.
Дробыш рассказал, что незадолго до кончины генерал-майора они вместе мечтали записать музыкальный альбом, но болезнь взяла свое. Продюсер отметил, что не стало настоящего офицера.
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения