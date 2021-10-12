Дробыш рассказал о предсмертной мечте экс-представителя СК Маркина

Дробыш рассказал о предсмертной мечте экс-представителя СК Маркина
Владимир Маркин. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Генерал-майор был близким другом продюсера

Сегодня, 12 октября, стало известно о смерти первого официального представителя СК РФ Владимира Маркина. Он скончался в больнице после продолжительной борьбы с болезнью. Виктор Дробыш рассказал, что погибший был ему близким другом.

По словам продюсера, они вместе играли в хоккей.

"Он настоящий мужик, он действительно был крепкий парень", – рассказал Дробыш в беседе с RT

При жизни Маркин всегда стремился пробовать что-то новое. Особенно экс-представителю СК нравилось петь, но, как отметил продюсер, получалось это у него плохо. 

Дробыш рассказал, что незадолго до кончины генерал-майора они вместе мечтали записать музыкальный альбом, но болезнь взяла свое. Продюсер отметил, что не стало настоящего офицера.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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