В Болгарии заявили, что российский тренер обвинила в провале всех, кроме себя

Журналист американского издания The NY Times Огнян Георгиев болгарского происхождения оценил столь поздний ответ главы Болгарской федерации художественной гимнастики Илианы Раевой российскому тренеру Ирине Винер на критику судейства на Олимпиаде в Токио. Он полагает, что Раева попросту решила перестраховаться.

Журналист заявил изданию Inoprosport, что глава БФХГ прекрасно знакома с правилами игры в международной гимнастике: один неверный шаг может привести к ужасным последствиям. Несмотря на внутреннее негодование от заявлений Винер-Усмановой, Раева препочла ответить в спокойном ключе из уважения к статусу российского тренера как одной из величайших фигур в спорте.

Георгиев указал, что все громкие заявления Винер после состязаний по гимнастике на Олимпиаде продиктованы тем, что она совершенно не умеет проигрывать – поражение в Токио поставило ее в непревычное положение. Журналист заявил, что тренер решила обвинить в провале всех, кроме себя, оскорбив не только болгар и израильскую спортсменку, но и сестер Авериных, что стало огромным сюрпризом для всего мирового сообщества художественной гимнастики.

"Токсичные высказывания Винер вернутся к ней и ко всей российской гимнастике. Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал", – предупредил он.

После скандала на ОИ, заявил Георгиев, репутация Винер-Усмановой как успешного тренера находится под большим вопросом, несмотря на то, что она является настоящей глыбой в российском спорте.

Ранее российская гимнастка высказалась о характере Ирины Винер, подобрав для описания тренера всего три слова.