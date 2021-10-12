Бывший представитель СК РФ славился своими хлесткими высказываниями

Владимир Маркин скончался в 64 года после продолжительной борьбы с раком. В народе он был знаменит не только благодаря тому, что стал первым представителем Следственного комитета России, но и своими яркими, а порой крайне смешными, комментариями к новостям. Вспоминаем самые громкие высказывания скончавшегося генерал-майора.

Комментируя дело экс-губернатора Никиты Белых, который получил восемь лет колонии, Маркин заявил: "Воруют по-взрослому, объясняют как дети". На слова Мутко о том, что тренером российской сборной однажды может стать женщина он указал, что для уровня наших футболистов хватит и обыкновенного пастуха.

Обсуждая погоню за сыном вице-президента "Лукойла" и давление, которое оказывали на СК из-за дела мажоров он сказал, что хотел бы посмотреть на человека, который бы попытался угрожать председателю следкома – "Ребята, тут сразу на месте будет мокрая лужа!".

Свою оценку он давал и международным делам. Во время визита на тот момент вице-президента США Джо Байдена на Украину для переговоров с Петром Порошенко американец заявил, что общается с шоколадным королем чаще, чем с супругой. Маркин молчать не стал, поддев бывшего украинского президента: "Главный итог визита Байдена на Украину: "Господин назначил меня любимой женой!".

К слову, Порошенко стал для представителя СК излюбленной грушей для битья. Когда глава Украины пригрозил очередным усилением санкций против России, генерал-майор сделал в своем "Твиттере" заявление:

"Усиливается агрессивность, снижается уровень вменяемости личности, ослабляется способность предвидеть последствия совершаемых действий – так описывает медицинская наука воздействие алкоголя на человека".

Напомним, о смерти Владимира Маркина стало известно сегодня, 12 октября.