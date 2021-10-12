На ВДНХ реставраторы обнаружили уникальные артефакты

Работы по возрождению исторического облика выставки ведутся с 2014 года

За семь лет активных реставрационных мероприятий на ВДНХ специалисты не только привели в порядок объекты, но и сделали более 20 открытий и громких находок. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, в павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки, которые считались уже утраченными. Часть артефактов оказалась в хорошем состоянии, другим требуется восстановление.

Первые находки были сделаны в павильоне № 1 "Центральный" в 2014 г., когда территория ВДНХ была передана городу и там закипела работа. За фанерными щитами на стене был найден горельеф скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу – слава!". Он числился утерянным еще с 80х годов прошлого века. У реставраторов ушел год, чтобы восстановить поврежденные скульптуры и заделать трещины.

В том же павильоне было найдено еще одно произведение искусства – картина "Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года", созданное в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова.

Много находок сделано в павильоне № 34 "Космос" (бывший "Механизация"), в том числе элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора. Там же в сновании купола павильона под полотнами обнаружили 26 гербов. Они, как и люстра-звезда с Кремлевской башни, были отреставрированы и сегодня украшают здание.

В ходе работ на ВДНХ специалисты нашли также около 100 цветных и черно-белых кинопленок, рассказывающих о работе советских птицеводов, геологов, о производстве мягких игрушек и многом другом. Некоторые записи были оцифрованы и переданы в музей выставочного комплекса.

Найти дорогу к этим и другим находках, сделанным во время работ по возрождению ВДНХ, поможет карта, опубликованная на портале mos.ru.