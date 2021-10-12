На выставке Expo Real в Мюнхене представлено 10 проектов из Москвы

Столица РФ демонстрирует, как можно сочетать современную функциональность пространств с исторической уникальностью

Москва представила 10 знаковых проектов, реализованных за последние годы, на 23-й Международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real в Мюнхене. Среди них – обновленная транспортная система столицы, парк "Зарядье", международный медицинский кластер в Сколкове, городская программа "Мой район", реновация промзон.

"Важными составляющими градостроительного развития Москвы являются многофункциональность застройки, создание уникального облика районов, новых точек притяжения, мест приложения труда, обеспечение транспортной доступности",

– пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он отметил, что при выборе экспонатов для выставки экспертам пришлось очень трудно, поскольку за минувшие 10 лет в Москве родилось много значимых проектов. Среди тех, что не представлены в Мюнхене, но вполне достойны там быть – “Музейный парк” у Политехнического музея, музей современного искусства на территории ГЭС-2, комплекс объектов на территории “Лужников”, национальный космический центр, проект развития Мневниковской поймы и др.

Глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, в свою очередь, напомнил, что Москва занимает верхние позиции в самых разных международных рейтингах. В частности, она получила третье место среди мировых мегаполисов по развитию транспортной системы, входит в тройку лучших по экономической политике в период пандемии, числится в топ-7 самых умных городов мира.

На выставке Expo Real участники презентуют ключевые концепции и практические решения в области архитектуры, градостроительства, урбанистических и экономических стратегий развития города. Москва участвует в Expo Real уже более 20 лет.