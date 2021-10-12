В Москве поднимут минимальный размер пенсии

Власти заботятся о пожилых людях

Столичная администрация приняла решение в очередной раз увеличить размер минимальной пенсионной выплаты. С учетом московской доплаты местные пенсионеры начнут получать, как минимум, по 21 193 рубля ежемесячно.

Как напоминает РИА "Новости", в прошлый раз выплаты столичным пенсионерам поднимали в январе этого года. Тогда пособие увеличили на 3,7%.

Ранее опытный эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, как увеличить пособие за счет стажа супруга.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения

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