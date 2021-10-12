Власти заботятся о пожилых людях

Столичная администрация приняла решение в очередной раз увеличить размер минимальной пенсионной выплаты. С учетом московской доплаты местные пенсионеры начнут получать, как минимум, по 21 193 рубля ежемесячно.



Как напоминает РИА "Новости", в прошлый раз выплаты столичным пенсионерам поднимали в январе этого года. Тогда пособие увеличили на 3,7%.

Ранее опытный эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, как увеличить пособие за счет стажа супруга.