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Столичная администрация приняла решение в очередной раз увеличить размер минимальной пенсионной выплаты. С учетом московской доплаты местные пенсионеры начнут получать, как минимум, по 21 193 рубля ежемесячно.
Как напоминает РИА "Новости", в прошлый раз выплаты столичным пенсионерам поднимали в январе этого года. Тогда пособие увеличили на 3,7%.
Ранее опытный эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, как увеличить пособие за счет стажа супруга.
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения