Таким методом с давних времен пользуются в Дагестане

Многие часто сталкиваются с тем, что чеснок после сбора урожая быстро начинает портиться. Спустя пару месяцев растение можно смело выкидывать, потому что из целой головки сохраняются только пару зубчиков. Но есть способ, который достаточно распространен в Дагестане. Благодаря хитрому методу урожай удается сохранить до самой весны.

Как правильно хранить чеснок

Для начала следует просушить растение.

Далее на выбор предлагается две опции. Вы можете использовать либо парафиновую свечу, либо газовую горелку.

Вопреки ожиданиям, окунать чеснок в парафин не придется.

Очистите чеснок от грязи, но будьте аккуратнее с шелухой. Ее нужно сохранить.

Затем остается только пожечь корни головки. Делать это лучше с помощью свечи.

Теперь чеснок будет храниться долго, а никакие болезни не смогут лишить вас урожая. Уберите головки в темный и сухой шкаф – это идеальное место для хранения.

Второй способ

К слову, с частью урожая можно поступить иным способом. Очистите чеснок, поместите зубчики в чистую банку и залейте постным маслом.

Хранить такую заготовку нужно в холодильнике. Так вы не только сохраните урожай, но и получите ароматное растительное масло, которое можно использовать при готовке.

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