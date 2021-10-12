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Погода в столичном регионе резко изменится ближе к выходным. На смену теплым и сухим дням придут дожди, а в конце недели может выпасть первый снег.
Так, уже в среду, 13 октября, ожидаются осадки. В четверг же интенсивность осадков только усилится, поскольку в этот день циклон подойдет к столичному региону ближе всего.
"Прогнозируется восточный ветер 6-11 метров в секунду. В Москве ночью будет +7 градусов, по области +3…+8",
– цитирует синоптика "Радио 1".
Ближе к выходным в Москве похолодает. Ночью с субботы на воскресение температура будет около нуля градусов, поэтому не исключено, что вместо дождя будет идти снег.
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения