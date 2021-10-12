Жителей Москвы предупредили о снеге в конце недели

Солнечные дни сменятся непогодой

Погода в столичном регионе резко изменится ближе к выходным. На смену теплым и сухим дням придут дожди, а в конце недели может выпасть первый снег. 

Так, уже в среду, 13 октября, ожидаются осадки. В четверг же интенсивность осадков только усилится, поскольку в этот день циклон подойдет к столичному региону ближе всего. 

"Прогнозируется восточный ветер 6-11 метров в секунду. В Москве ночью будет +7 градусов, по области +3…+8", 

– цитирует синоптика "Радио 1"

Ближе к выходным в Москве похолодает. Ночью с субботы на воскресение температура будет около нуля градусов, поэтому не исключено, что вместо дождя будет идти снег. 


Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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