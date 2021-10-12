Солнечные дни сменятся непогодой

Погода в столичном регионе резко изменится ближе к выходным. На смену теплым и сухим дням придут дожди, а в конце недели может выпасть первый снег.

Так, уже в среду, 13 октября, ожидаются осадки. В четверг же интенсивность осадков только усилится, поскольку в этот день циклон подойдет к столичному региону ближе всего.

"Прогнозируется восточный ветер 6-11 метров в секунду. В Москве ночью будет +7 градусов, по области +3…+8",

– цитирует синоптика "Радио 1".

Ближе к выходным в Москве похолодает. Ночью с субботы на воскресение температура будет около нуля градусов, поэтому не исключено, что вместо дождя будет идти снег.



