Минимальный уход и крепкий иммунитет: как правильно сажать капусту под зиму

Минимальный уход и крепкий иммунитет: как правильно сажать капусту под зиму
Фото: pixabay.com
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Преимущества такой технологии в разы превышают недостатки

Капуста достаточно капризна в уходе. Особенно, когда речь идет о борьбе с вредителями. Но благодаря посадке культуры под зиму об этой и многих других проблемах можно забыть. Способ необычный, но воспользовавшись им один раз, будете делать так постоянно. 

Плюсы и минусы зимней посадки 

Начать, пожалуй, стоит с того, что семена капусты сразу же попадают в открытый грунт, поэтому дачникам не придется тратить время на выращивание и уход за рассадой. 

Также заметно ускоряется раннее созревание культуры – на срок от двух недель до месяца. 

Такие посадки не нужно поливать, а благодаря талому снегу семенам не страшна засуха. 

Просыпается посаженная под зиму капуста рано, поэтому большая часть вредителей, способных уничтожить урожай, еще спит. И это не говоря уже об укрепленном благодаря закаливанию иммунитете растения. 

Как отмечают любители такого способа, капуста, посажанная под зиму, имеет более насыщенный и яркий вкус. 

Безусловно, есть небольшой риск, что семена погибнут, поэтому при таком методе рекомендуется использовать вдвое больше семян. Также важно выбрать точную дату для посадки. 

Как и когда сажать капусту под зиму 

Наиболее благоприятным временем для посадки считается период, когда температура на улице стабильно держится на уровне 0...+3 градуса. Однако важно закончить все работы до первого снега. 

Далее следует определиться с местом. Желательно, чтобы грядка была защищена забором. Еще один пункт касается прогрева земли. Необходимо, чтобы весной на саженцы попадало достаточное количество солнечных лучей. 

Перед посадкой удобрите землю золой и перегноем, избавьтесь от сорняков. 

Также следует сделать бороздки длиной примерно 2,5 сантиметра, шириной три сантиметра. Расстояние должно составлять около 12 сантиметров. 

Накройте участок пленкой, чтобы защитить от дождей. Перед посадкой семена обрабатывать не нужно. После этого грядку следует накрыть сеном или лапником. Когда выпадет снег, эту процедуру рекомендуется повторить, чтобы утеплить саженцы. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, какие растения осенью нельзя подкармливать золой.

Юлия МИХАЙЛОВА

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