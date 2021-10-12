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В Подмосковье определили, какие крепости пользуются наибольшей популярностью у туристов.
Всего в регионе сейчас находится девять кремлей, которые пребывают в разном состоянии: какие-то сохранить удалось, другие же были почти полностью разрушены.
Лидером рейтинга стал Коломенский кремль. Изначально он был деревянным, а каменные стены появились лишь в XVI веке. В 2013 году кремль был удостоен звания "Символ России".
Еще одно место, куда любят наведаться туристы – Зарайский кремль. Он – самый маленький, но при этом именно его удалось сохранить почти в первозданном виде. Кремль оснащен семью мощными башнями, за которыми скрываются Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.
Также популярен у путешественников Волоколамский кремль, который в ходе истории неоднократно разрушался, а после заново восстанавливался.
Не оставляют без внимания и Дмитровский кремль, который был возведен в XII веке. На сегодняшний день от него остался только земляной вал. В центре бывшей крепости расположен Успенский собор, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Можайский кремль стал пятым в списке. От него тоже остались только земляные валы и некоторые фрагменты стен.
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