В Подмосковье назвали самые популярные среди туристов крепости

Список возглавил Коломенский кремль

В Подмосковье определили, какие крепости пользуются наибольшей популярностью у туристов. 

Всего в регионе сейчас находится девять кремлей, которые пребывают в разном состоянии: какие-то сохранить удалось, другие же были почти полностью разрушены. 

Лидером рейтинга стал Коломенский кремль. Изначально он был деревянным, а каменные стены появились лишь в XVI веке. В 2013 году кремль был удостоен звания "Символ России". 

Еще одно место, куда любят наведаться туристы – Зарайский кремль. Он – самый маленький, но при этом именно его удалось сохранить почти в первозданном виде. Кремль оснащен семью мощными башнями, за которыми скрываются Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы. 

Также популярен у путешественников Волоколамский кремль, который в ходе истории неоднократно разрушался, а после заново восстанавливался. 

Не оставляют без внимания и Дмитровский кремль, который был возведен в XII веке. На сегодняшний день от него остался только земляной вал. В центре бывшей крепости расположен Успенский собор, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Можайский кремль стал пятым в списке. От него тоже остались только земляные валы и некоторые фрагменты стен. 

Источник: Правительство Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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