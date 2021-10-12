Список возглавил Коломенский кремль

В Подмосковье определили, какие крепости пользуются наибольшей популярностью у туристов.

Всего в регионе сейчас находится девять кремлей, которые пребывают в разном состоянии: какие-то сохранить удалось, другие же были почти полностью разрушены.

Лидером рейтинга стал Коломенский кремль. Изначально он был деревянным, а каменные стены появились лишь в XVI веке. В 2013 году кремль был удостоен звания "Символ России".

Еще одно место, куда любят наведаться туристы – Зарайский кремль. Он – самый маленький, но при этом именно его удалось сохранить почти в первозданном виде. Кремль оснащен семью мощными башнями, за которыми скрываются Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.

Также популярен у путешественников Волоколамский кремль, который в ходе истории неоднократно разрушался, а после заново восстанавливался.

Не оставляют без внимания и Дмитровский кремль, который был возведен в XII веке. На сегодняшний день от него остался только земляной вал. В центре бывшей крепости расположен Успенский собор, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Можайский кремль стал пятым в списке. От него тоже остались только земляные валы и некоторые фрагменты стен.