В Подмосковье с начала года начислили почти 400 млн штрафов за борщевик

Нарушителей привлекли к административной ответственности

С начала 2021 года в Московской области за произрастание борщевика было выписано около 3,6 тысяч штрафов на общую сумму 381 млн рублей.

Так, стопроцентные штрафы получили владельцы территорий, где полностью отсутствовали признаки обработки от опасного сорняка. Половину от суммы пришлось выплачивать тем, кто пытался бороться с борщевиком, но не на всей площади поражения, либо же в случае, если обрабатывали землю с нарушением сроков и этапов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Больше всего нарушителей выявили в Рузском и Можайском округах, а также в Истре.

Источник: Правительство Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Шаман
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Бороться с борщевиком штрафами в подмосковье легче, чем пресекать работорговлю на кирпичных заводах Дагестана.
Гость318277
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Правильно,штрафовать надо немощных бабушек,а не всяких олигархов например.
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