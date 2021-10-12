Секрет богатого и вкусного урожая: как правильно ухаживать за крыжовником осенью

Секрет богатого и вкусного урожая: как правильно ухаживать за крыжовником осенью
Фото: pixabay.com
Завершить все работы необходимо до наступления серьезных холодов

Для того, чтобы крыжовник начал хорошо плодоносить, потребуется немало усилий. Так, если хотите, чтобы в следующем году урожай был богаче и лучше, пропускать осенний уход за кустами нельзя.

Как ухаживать за крыжовником осенью

Для начала нужно обеспечить защиту крыжовника от вредителей и болезней. Уберите все сорняки, которые растут неподалеку, а после тщательно прорыхлите почву. Здесь важно не перестараться и не задеть корни. 

Также кусты следует обильно полить. Потребуется около трех-пяти ведер воды. Почва не должна быть сухой. Сделать это нужно до наступления заморозков, иначе можно погубить крыжовник. 

Когда листья опадут, нужно произвести обрезку. Уберите засохшие и больные ветки. Также избавьтесь от тех, которые растут слишком близко к земле. Со старыми веточками тоже необходимо попрощаться. 

Мульчирование игнорировать не стоит. Для этих целей лучше всего подойдет перегной или компост. Мульчу также рекомендуется посыпать сверху золой, которая защитит кустарник от вредителей.

Обязательно защитите крыжовник от грибковых заболеваний и насекомых. Для этого подойдет, например, медный купорос. Просто разведите 25-30 граммов в десяти литрах воды, а после обработайте растение. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чем еще можно удобрить грядки под перекопку.

Юлия МИХАЙЛОВА
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