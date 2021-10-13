Корнеплоды останутся сочными и сладкими

Существует огромное количество способов, как закладывать овощи на длительное хранение. Однако не все они являются эффективными. А у некоторых попросту нет возможности держать урожай в тех местах, про которые говорят опытные огородники. Расскажем о необычном методе хранения моркови с использованием парафина.

Что понадобится:

Парафин,

Пчелиный воск,

Глубокая миска,

Бумага,

Кисть небольшого размера,

Ящик для хранения овощей.

Пошаговые действия

Тщательно промойте корнеплоды. После этого отправьте морковь на просушку.

Измельчите парафин, а затем растопите его на водяной бане. Для этого используйте глубокую миску. У вас должна получиться однородная смесь. Добавьте немного пчелиного воска, чтобы консистенция стала более эластичной.

Возьмите вымытую и просушенную морковь. Начните опускать каждый корнеплод в миску с парафином и воском. Масса должна "обволочь" весь овощ. Если у вас не получается создать равномерный слой, используйте чистую кисточку.

Застелите стол листами бумаги. Важно, чтобы предмет мебели располагался в теплом помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

Поместите морковь на бумажную подстилку. Здесь есть небольшой нюанс – после того, как вы достали корнеплоды из миски, дождитесь, когда стечет лишний парафин.

Оставьте урожай на некоторое время. Необходимо, чтобы каждый плод покрылся невидимой пленкой.

Как только вы увидели, что морковь полностью высохла, уберите ее в ящик.

Благодаря данному методу морковь останется сочной и сладкой до самой весны.

Ранее "Утро.News" поделилось еще одним способом хранения моркови.