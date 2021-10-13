Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Черногория раскрыла имена жителей РФ, которые стали обладателями "золотых паспортов". Подобное гражданство этой страны получили 166 человек, большинство из которых – россияне.
Напомним, гражданство Черногории можно получить, вложив определенную сумму денег в экономику государства. Выходцы из другой страны должны купить недвижимость на сумму 250 тысяч евро (более 20 миллионов рублей) на севере, а также 450 тысяч евро (более 37 миллионов рублей) на юге и некоторых других регионах.
Более того, необходимо заплатить еще 100 тысяч евро (чуть больше 8,3 миллионов рублей) в качестве благотворительного взноса.
Список граждан, получивших золотые паспорта, опубликовали местные власти. В списке указывались только имя, фамилия и место рождения.
Речь идет о тезке российского политика Олега Сафонова, который с 10 мая 2014 по 5 февраля 2019 года возглавлял Федеральное агентство по туризму.
Имя обладателя золотого паспорта в Черногории Владимир Правдивый полностью совпадает с именем генерального директора Авито. Гражданами этой страны стали также его жена и двое наследников. РБК обращает внимание на то, что места рождения заявителя и главы интернет-сервиса совпадают.
Александр Ширяев – человек с такими же данными, как и у члена совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК).
Андрей Городилов однофамилец и соименник коллеги российского предпринимателя Романа Абрамовича. Партнер миллиардера с 2001 года является первым заместителем губернатора Чукотского АО.
Гражданином Черногории стал и Сергей Балаганский – абсолютный тезка экс-главы банка Лада-Кредит.
Суд в Нидерландах пытается спасти власти Украины, отказывая в дополнительном расследовании
Москва предупредила Вашингтон, что любые враждебные действия со стороны Штатов в адрес РФ не останутся без ответа