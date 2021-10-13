Выходцы из РФ стали гражданами этой страны после того, как приобрели там недвижимость на определенную сумму

Черногория раскрыла имена жителей РФ, которые стали обладателями "золотых паспортов". Подобное гражданство этой страны получили 166 человек, большинство из которых – россияне.

Напомним, гражданство Черногории можно получить, вложив определенную сумму денег в экономику государства. Выходцы из другой страны должны купить недвижимость на сумму 250 тысяч евро (более 20 миллионов рублей) на севере, а также 450 тысяч евро (более 37 миллионов рублей) на юге и некоторых других регионах.

Более того, необходимо заплатить еще 100 тысяч евро (чуть больше 8,3 миллионов рублей) в качестве благотворительного взноса.

Список граждан, получивших золотые паспорта, опубликовали местные власти. В списке указывались только имя, фамилия и место рождения.

Олег Сафонов

Речь идет о тезке российского политика Олега Сафонова, который с 10 мая 2014 по 5 февраля 2019 года возглавлял Федеральное агентство по туризму.

Владимир Правдивый

Имя обладателя золотого паспорта в Черногории Владимир Правдивый полностью совпадает с именем генерального директора Авито. Гражданами этой страны стали также его жена и двое наследников. РБК обращает внимание на то, что места рождения заявителя и главы интернет-сервиса совпадают.

Александр Ширяев

Александр Ширяев – человек с такими же данными, как и у члена совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК).

Андрей Городилов

Андрей Городилов однофамилец и соименник коллеги российского предпринимателя Романа Абрамовича. Партнер миллиардера с 2001 года является первым заместителем губернатора Чукотского АО.

Сергей Балаганский

Гражданином Черногории стал и Сергей Балаганский – абсолютный тезка экс-главы банка Лада-Кредит.