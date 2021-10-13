В Киеве отказались считать ситуацию с топливом кризисной

Дефицита газа на Украине нет, а с высокими ценами на топливо и отопление государство поможет справиться. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, оппозиция и некоторые СМИ специально нагнетают обстановку, пугая народ высокими тарифами из-за нехватки газа. Но это "манипуляции".

"Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет",

– сообщил Тимошенко в своем "Фейсбуке". Что касается цен, то, действительно, рыночные показатели зашкаливают. Но государство всеми силами помогает преодолеть этот энергокризис, передает РИА ФАН. Например, установлены "спеццены", подчеркнул чиновник.

В частности, школам, больницам и другим объектам социальной сферы газ обойдется в 16,8 грн за куб. Для частных потребителей он будет стоить 7,42 гривен.

"По такой цене "Нафтогаз" продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующего компаниям для удовлетворения потребностей населения",

– уточнил представитель администрации Владимира Зеленского.

Накануне стало известно, что европейские трейдеры спешат вывести из хранилищ Украины свой газ, который "Нафтогаз" мог бы купить по так называемому "реверсу", но не успел из-за отсутствия средств. Собственных запасов в ПГХ Незалежной сейчас на 13% меньше, чем было потрачено прошлой зимой.

Ранее в ряде регионов Украины объявили чрезвычайное положение из-за отсутствие поставок поставок газа, необходимого на отопительный сезон 2021/22. Но власти страны заверили, что до 15 октября проблема будет решена.