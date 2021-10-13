В ноябре россиян ждут длинные выходные

В распоряжении жителей РФ окажутся четыре свободных дня

Россиянам напомнили про длинные выходные в ноябре. В последнем осеннем месяце можно будет отдохнуть целых четыре дня, отмечает "Российская Газета".

В 2021 году День народного единства, который по традиции отмечается 4 ноября, выпадает на четверг. Именно поэтому пятница, 5 ноября, объявлена выходным днем. Следом идут суббота и воскресенье.

Доктор юридических наук Иван Соловьев отметил, что в среду, 3 ноября, рабочий день будет укороченным. Уйти домой можно будет на час раньше, передает телеканал "360"

Источник: "Российская Газета" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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