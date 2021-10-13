Статус самозанятого оформили более 750 тысяч москвичей

Для новичков в бизнесе городом разработана цифровая экосистема "Все о самозанятости от а до я"

Количество самозанятых граждан в столице превысило 750 тысяч. Это четверть всех самозанятых по стране. С января по август 2021 года они перечислили в бюджет города 2,78 миллиарда рублей в виде налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза больше поступлений за аналогичный период 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Доля зарегистрированных самозанятых москвичей составляет сейчас 10% от трудоспособного населения города и постоянно повышается: ежемесячный прирост составляет 30–35 тысяч человек. Их основной вид деятельности: репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги перевозки и доставки, ремонт и строительство, маркетинг и реклама.

Самозанятыми могут стать граждане, которые предоставляют платные услуги без привлечения наемных работников и имеют доход до 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для самозанятых составляет 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% при работе с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

Разобраться во всех тонкостях новичкам помогает специально разработанная экосистема "Все о самозанятости от а до я" на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos. Здесь можно узнать, как стать самозанятым, получить информацию о бесплатных онлайн-курсах и комплексных программах обучения. В данную цифровую экосистему включены также популярные сервисы по поиску заказов и продвижению услуг самозанятых, а также онлайн-продукты, которые упрощают ведение своего дела. Например, сервисов "Интерактивный помощник" поможет подобрать городские меры поддержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении малому и среднему бизнесу в столице дополнительных субсидий.