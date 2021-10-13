Россиян предупредили о массовом изъятии водительских прав

Россиян предупредили о массовом изъятии водительских прав
Фото: Konstantin Kokoshkin/GLOBAL LOOK press
Возможности управлять автомобилем лишатся неплательщики штрафов и алиментов

В ближайшее время сотни тысяч граждан России рискуют пересесть из собственных автомобилей в общественный транспорт. По соглашению с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) инспекторы ГИБДД будут изымать права у водителей, которые задержались с оплатой штрафов или не платят алименты.

Возможность применять такую меру воздействия на должников, как приостановка водительских прав, у приставов была и ранее, но использовалась она редко. Теперь две службы договорились о системных проверках на дорогах с целью выявления неплательщиков за рулем, передает Autonews.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Лишать права управления автомобилем будут граждан, чей совокупный долг по штрафам за нарушение ПДД, повреждение машин каршеринга и алиментам превысит 10 тыс.рублей. Приостановка действия водительского удостоверения будет бессрочной – право сесть за руль человек сможет восстановить на следующий день после погашения задолженности.

Действовать сотрудники ГИБДД и ФССП будут так: судебный пристав выносит постановление о приостановке действия ВУ, а дорожный инспектор, пробив права по базе, увидит наложенное взыскание и выпишет протокол. Если водитель и дальше продолжит ездить с заблокированными правами, ему грозит наказание в виде штрафа на 30 тыс. рублей, ареста на 15 суток или до 200 часов общественных работ.

Наложить запрет на управление автомобилем за неуплату не смогут в том случае, если человек официально трудоустроен водителем или имеет инвалидность. В целом, по мнению экспертов, россиян ждет повальное лишение прав, поскольку порог в 10 тыс. рублей очень низкий – фактически, это два штрафа за нарушение правил парковки в столице.

Источник: Аutonews
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Главных врагов режима Лукашенко могут посадить в тюрьму

Против Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело

Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт

Политик делает несвойственные ему заявления об Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей