Возможности управлять автомобилем лишатся неплательщики штрафов и алиментов

В ближайшее время сотни тысяч граждан России рискуют пересесть из собственных автомобилей в общественный транспорт. По соглашению с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) инспекторы ГИБДД будут изымать права у водителей, которые задержались с оплатой штрафов или не платят алименты.

Возможность применять такую меру воздействия на должников, как приостановка водительских прав, у приставов была и ранее, но использовалась она редко. Теперь две службы договорились о системных проверках на дорогах с целью выявления неплательщиков за рулем, передает Autonews.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Лишать права управления автомобилем будут граждан, чей совокупный долг по штрафам за нарушение ПДД, повреждение машин каршеринга и алиментам превысит 10 тыс.рублей. Приостановка действия водительского удостоверения будет бессрочной – право сесть за руль человек сможет восстановить на следующий день после погашения задолженности.

Действовать сотрудники ГИБДД и ФССП будут так: судебный пристав выносит постановление о приостановке действия ВУ, а дорожный инспектор, пробив права по базе, увидит наложенное взыскание и выпишет протокол. Если водитель и дальше продолжит ездить с заблокированными правами, ему грозит наказание в виде штрафа на 30 тыс. рублей, ареста на 15 суток или до 200 часов общественных работ.

Наложить запрет на управление автомобилем за неуплату не смогут в том случае, если человек официально трудоустроен водителем или имеет инвалидность. В целом, по мнению экспертов, россиян ждет повальное лишение прав, поскольку порог в 10 тыс. рублей очень низкий – фактически, это два штрафа за нарушение правил парковки в столице.