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Исследователи рассказали, какие последствия повлечет за собой таяние ледников в Арктике. Если это произойдет, то человечество столкнется с новыми опасными вирусами.
При таянии вечной мерзлоты в окружающую среду попадут радиоактивные отходы, сохранившиеся со времен Холодной войны. Более того, появятся чудовищные вирусы, которые имеют иммунитет к антибиотикам.
Если микробы попадут в воду, то это грозит "рождением" нового поколения патогенов, передает РЕН ТВ.
Чтобы этого не произошло, важно выполнять условия Парижского соглашения по климату. В соответствии с документом, глобальная температура должна быть снижена до 1,5˚C, уточняет "Свободная Пресса".
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