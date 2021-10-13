Ученые предупредили об опасности таяния арктических льдов

Появятся вирусы, устойчивые к антибиотикам

Исследователи рассказали, какие последствия повлечет за собой таяние ледников в Арктике. Если это произойдет, то человечество столкнется с новыми опасными вирусами.

При таянии вечной мерзлоты в окружающую среду попадут радиоактивные отходы, сохранившиеся со времен Холодной войны. Более того, появятся чудовищные вирусы, которые имеют иммунитет к антибиотикам.

Если микробы попадут в воду, то это грозит "рождением" нового поколения патогенов, передает РЕН ТВ.

Чтобы этого не произошло, важно выполнять условия Парижского соглашения по климату. В соответствии с документом, глобальная температура должна быть снижена до 1,5˚C, уточняет "Свободная Пресса".  

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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