Информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru опровергли

Персональные сведения, полученные от граждан, хорошо защищены

Информация о передаче полиции личных данных москвичей, зарегистрированных на портале mos.ru, не соответствует действительности. Об сообщили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ)в среду, 13 октября.

Ранее некоторые СМИ написали, что столичные власти решили передать загруженные на mos.ru фотографии пользователей в систему распознавания лиц, которую используют полицейские.

В ДИТ пояснили, что в рамках предоставления некоторых услуг пользователи, действительно, могут самостоятельно загружать свои фотографии на портал mos.ru. Например, при оформлении заявки на получение охотничьего билета. Но фотографии пользователей на портале не сохраняются.

"В личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru",

– пояснили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе ДИТ.

Что касается ГИС "Единый центр хранения данных" (ЕЦХД), то она аттестована в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения персональных данных, отметили в мэрии.