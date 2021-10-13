Сборная спасателей Москвы завоевала первое место на чемпионате по многоборью

Турнир проводился среди команд со всей страны

С 1 по 11 октября в Севастополе проходил чемпионат России по многоборью среди поисково-спасательных формирований. За первое место боролись 20 сильнейших команд из разных городов. Победителем стала сборная Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Второе место завоевали спасатели из Удмуртии, бронзу взяли сибиряки.

В ходе состязаний участники выполняли силовые упражнения на перекладине, маневрирование на акватории, оказывали помощь условным пострадавшим в техногенной аварии, спасали людей из-под завалов и демонстрировали другие учения и навыки.

"Борьба была очень упорной. Самым сложным этапом стали поисково-спасательные работы в техногенной среде, и только наша сборная справилась с ним в полном объеме. Мы смогли достигнуть такого результата благодаря усердной подготовке и слаженности коллектива",

– рассказал участник московской команды Александр Другов.

По мнению организаторов и участников чемпионата, подобные мероприятия позволяют специалистам получить новые знания, обменяться опытом с лучшими спасателями и пожарными страны и повысить профессиональную подготовку спасательных подразделений в целом.