Женщина за мгновенье очистила ванную и удивила народ - видео

Женщина за мгновенье очистила ванную и удивила народ - видео
Фото: pixabay.com
Потребуются только три ингредиента

Блогерша Каролина Макколи из Австралии на своей странице в "Инстаграм" поделилась советом, как быстро и эффективно очистить ванную от налета и грязи.

Ей понадобились белый уксус, сода, средство для мытья посуды, а также губка и несколько ненужных тряпок.

Как за несколько минут очистить ванную

Сначала блогерша взялась за удаление налета со смесителей. Для этого она обмакнула тряпки в белом уксусе, после чего обернула ими сантехнические изделия и оставила на 15 минут.

Затем Макколи принялась очищать сифон. В отверстие она насыпала небольшое количество соды. Следом Каролина залила туда стакан белого уксуса. Данные действия нацелены на то, чтобы избавиться от засоров и налета на стенках труб.

Следующий шаг – мытье самой ванной. Девушке понадобился стакан соды. Данное количество ингредиента она рассыпала по всей поверхности резервуара для купания. Сверху австралийка влила средство для мытья посуды. Затем блогерша с помощью губки начала оттирать накопившуюся грязь.

По завершении всех действий Макколи окатила ванную водой. Результат поразил всех пользователей Сети – изделие блестело, будто новое.

Ролик набрал более 18 тысяч лайков и около 160 комментариев.

"Сделала это в выходные – все прекрасно работает", "Мне нравятся ваши советы по уборке", "Работает как по волшебству", – отметили подписчики. 

Ранее женщина очистила микроволновку за 10 минут и раскрыла секрет. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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