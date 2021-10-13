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Блогерша Каролина Макколи из Австралии на своей странице в "Инстаграм" поделилась советом, как быстро и эффективно очистить ванную от налета и грязи.
Ей понадобились белый уксус, сода, средство для мытья посуды, а также губка и несколько ненужных тряпок.
Сначала блогерша взялась за удаление налета со смесителей. Для этого она обмакнула тряпки в белом уксусе, после чего обернула ими сантехнические изделия и оставила на 15 минут.
Затем Макколи принялась очищать сифон. В отверстие она насыпала небольшое количество соды. Следом Каролина залила туда стакан белого уксуса. Данные действия нацелены на то, чтобы избавиться от засоров и налета на стенках труб.
Следующий шаг – мытье самой ванной. Девушке понадобился стакан соды. Данное количество ингредиента она рассыпала по всей поверхности резервуара для купания. Сверху австралийка влила средство для мытья посуды. Затем блогерша с помощью губки начала оттирать накопившуюся грязь.
По завершении всех действий Макколи окатила ванную водой. Результат поразил всех пользователей Сети – изделие блестело, будто новое.
Ролик набрал более 18 тысяч лайков и около 160 комментариев.
"Сделала это в выходные – все прекрасно работает", "Мне нравятся ваши советы по уборке", "Работает как по волшебству", – отметили подписчики.
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