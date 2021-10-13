На территории бывшей промзоны Бирюлево создадут около 13 тысяч рабочих мест

Там появятся НИИ, инновационный центр, спортивные комплексы, магазины и жилые дома

В Западном Бирюлеве на участке бывшей промышленной зоны площадью 42 гектара скоро смогут найти работу почти 13 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект реорганизации участка бывшей промзоны Бирюлево готов. В рамках программы "Индустриальные кварталы" инвесторы вложат в него почти 210 миллиардов рублей. "Ожидаемый бюджетный эффект – более 30 миллиардов рублей в год", – отметил Ефимов.

Сейчас огромную территорию в Бирюлево занимают склады, автосервисы и т.п. Но уже скоро там появятся новые жилые дома, магазины, банки, общественные пространства, а также научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты и другие объекты. Начало строительства запланировано на 2023 год.

Запущенный в Москве проект "Индустриальные кварталы" в рамках программы комплексного развития территорий позволяет вовлекать в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские площадки. Освоение бывших промзон даст Москве примерно 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей бюджетных поступлений.

Ранее стало известно об открытии 20 тысяч вакансий за пределами Третьего транспортного кольца.