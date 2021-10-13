Те или иные мероприятия зависят от разновидности растения

В октябре огородники и садоводы готовят растения к наступлению холодов. Расскажем, как в этот период ухаживать за крупнолистной, метельчатой и древовидной гортензией.

Уход за крупнолистной гортензией

Для начала необходимо обрезать нижние листья. Нужно убрать все наружные органы растения до середины куста. Благодаря этому действию побеги быстрее одревеснеют.

Далее вносятся фосфорно-калийные удобрения. Отличными вариантами считаются суперфосфат, калийная соль и сернокислый калий. На один квадратный метр земли понадобятся 50-60 граммов первой подкормки, 30 граммов второй и 25 граммов третьей.

Пока еще не начались сильные заморозки, крупнолистную гортензию необходимо утеплить. Для этого нужно связать кусты, после чего накрыть их спанбондом (желательно двумя слоями).

Уход за метельчатой гортензией

В осенний период кусты метельчатой гортензии стоит окучить. Для этого используются садовая земля, перепревший навоз или торф. Высота слоя должна быть около 20 сантиметров.

Использовать укрывной материал в случае с данным видом гортензии не понадобится.

Уход за древовидной гортензией

Опытные садоводы советуют осенью провести обрезку древовидной гортензии. Желательно удалить крупные отцветшие соцветия, а также те части побегов, которые еще не одревеснели.

Все опавшие листья необходимо собрать, а затем отправить в костер.

Ранее "Утро.News" рассказало, почему не нужно осенью прикармливать гортензию золой.