"Красивая женщина": Путин элегантно отбил нападки эффектной американской журналистки

"Красивая женщина": Путин элегантно отбил нападки эффектной американской журналистки
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
США решили использовать "русский ход" с отвлекающей внимание красоткой

Сегодня, 13 октября, лидер РФ Владимир Путин выступает на форуме "Российская энергетическая неделя". Многие журналисты обратили внимание, что американцы отправили на беседу с нашим президентом очень привлекательную ведущую. Кому-то показалось, что таким образом они хотели смутить главнокомандующего и взять его врасплох. Однако не тут-то было.

Совсем недавно история с красивой русской переводчицей на встрече Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом наделала много шума. Тогда некоторые политические деятели Соединенных Штатов Америки решили, что красавицу специально отправили на переговоры, чтобы любвеобильный Трамп глазел на нее и потерял возможность трезво оценивать ситуацию.

На сегодняшнем форуме нашему президенту вопросы задавала не менее эффектная брюнетка из Америки. Стоит отметить, что ведущая всеми силами пыталась сбить лидера россиян с панталыку. Разумеется, это ей не удалось. Женщина силилась обвинить Россию в энергетическом кризисе Европы. Однако президент несколько раз объяснил ей, что наша страна только увеличивает поставки голубого топлива.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", – с улыбкой "защищается" от нападок американки российский главнокомандующий.

Демонстрируя чудеса терпения и выдержки, Владимир Путин несколько раз объяснил гостье из Америки, что Россия в лице энергетического гиганта "Газпрома" оперативно подключилась к решению европейских проблем и существенно нарастила поставки газа в страны Евросоюза.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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так пусть задают все журналисты ему вопрос про ОТОБРАННЫЕ У НАРОДА ПЕНСИИ
и никакая красота не спасет от обмана на ответ))
наверное даже американским журналистам ЗАПРЕТИЛИ задавать этот вопрос
это как задать Байдену вопрос про КАПИТАЛИЗМ - когда он исчезнет и вы буржуи и станет народ жить счастливо
Гость320637
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покрасивее никого не нашли чтоль?))
Гость318369
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они хотят чтобы мы увеличивали на 200%, в том-то весь и фикус, но дюлю они получат и высокую цену. Газпром- вперед
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