США решили использовать "русский ход" с отвлекающей внимание красоткой

Сегодня, 13 октября, лидер РФ Владимир Путин выступает на форуме "Российская энергетическая неделя". Многие журналисты обратили внимание, что американцы отправили на беседу с нашим президентом очень привлекательную ведущую. Кому-то показалось, что таким образом они хотели смутить главнокомандующего и взять его врасплох. Однако не тут-то было.



Совсем недавно история с красивой русской переводчицей на встрече Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом наделала много шума. Тогда некоторые политические деятели Соединенных Штатов Америки решили, что красавицу специально отправили на переговоры, чтобы любвеобильный Трамп глазел на нее и потерял возможность трезво оценивать ситуацию.

На сегодняшнем форуме нашему президенту вопросы задавала не менее эффектная брюнетка из Америки. Стоит отметить, что ведущая всеми силами пыталась сбить лидера россиян с панталыку. Разумеется, это ей не удалось. Женщина силилась обвинить Россию в энергетическом кризисе Европы. Однако президент несколько раз объяснил ей, что наша страна только увеличивает поставки голубого топлива.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", – с улыбкой "защищается" от нападок американки российский главнокомандующий.

Демонстрируя чудеса терпения и выдержки, Владимир Путин несколько раз объяснил гостье из Америки, что Россия в лице энергетического гиганта "Газпрома" оперативно подключилась к решению европейских проблем и существенно нарастила поставки газа в страны Евросоюза.