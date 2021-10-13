В Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В регионе ожидаются сильные осадки

После периода сухой и солнечной погоды Московскую область зальют дожди. Такой прогноз дали синоптики на ближайшие двое суток.

Ожидается, что сильные осадки начнутся 13-го и продлятся до 15 октября. В связи с этим в регионе с 21:00 среды до 9:00 пятницы объявлен "желтый" уровень погодной опасности, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Аналогичное предупреждение будет действовать и в столице. Только в Москве, по прогнозу, непогода закончит бушевать уже к вечеру 14 октября.

Ранее в области объявляли "желтый" уровень в связи с сильным туманом.

Источник: Подмосковье сегодня
Николай ВИКТОРОВ

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