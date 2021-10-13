Многие делают это неправильно: как нужно мыть овощи и фрукты

Многие делают это неправильно: как нужно мыть овощи и фрукты
Фото: André Skonieczny/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Бактерии и микробы могут серьезно подорвать ваше здоровье

Свежие овощи и фрукты – целая кладезь витаминов и полезных веществ. Но если неправильно вымыть продукты, даже если они были выращены на собственных грядках, есть вероятность, что вреда от них будет в разы больше. И многие ученые настаивают на том, что большинство любителей полакомиться сочными плодами неправильно их моют. 

Как нужно мыть овощи и фрукты перед употреблением 

Нужно понимать, что на поверхности овощей и фруктов есть множество микробов и бактерий, способных навредить здоровью. Еще одна угроза – это пестициды, а если вы покупали продукты в магазине, то они, вероятно, будут обработаны парафином. 

Для начала нужно вымыть руки с мылом. Весь процесс должен длиться минимум 20 секунд. 

Далее проверьте, нет ли на овощах и фруктах гнили или других повреждений. Если плод упал и помялся, то это место необходимо вырезать. Испорченные продукты сразу же отправляйте в мусорку. 

Затем промойте овощи и фрукты под проточной водой. При мытье твердых плодов лучше использовать отдельную щетку. 

Остается только протереть продукты чистым полотенцем и еще раз вымыть руки с мылом. 

Как нельзя мыть овощи и фрукты

Ни в коем случае нельзя при мытье плодов использовать мыло, средство для мытья посуды или другую бытовую химию. Овощи и фрукты впитывают ее, а затем вредные вещества попадают к вам в организм. 

Также не протирайте продукты спиртом или уксусом.

Ранее "Утро.Ньюс" делилось необычным способом хранения моркови. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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