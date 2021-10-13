Американская соцсеть ополчилась на название народного промысла Нижегородской области

Американский "Фейсбук" продолжает упражняться в познаниях русского языка и установки барьеров на пути мифических обид украинцев из-за слова "хохол". Очередной жертвой бдительных администраторов Сети, подчас являющихся ура-патриотами Незалежной и сидящих где-нибудь в Нидерландах или Польше, пал популяризатор российской космонавтики Виталий Егоров.

На этот раз деятели-фейсбучники заблокировали пост блогера, посвященного расписанной под хохлому ракете-носителе "Союз-2.1а", о чем он сам написал на странице в соцсети, приложив полученные уведомления.

"Фейсбук" уведомляет, что его послание миру нарушает нормы сообщества, поскольку там используются враждебные высказывания и оскорбления.

"Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет "ненависть"!", – сообщил Егоров.

Судя по всему, на русскую хохлому набросилась армия ботов и тролей с украинским гражданством. В комментариях публика не сдерживала смеха и тренировалась с подборе юморных предположений, что же это было такое (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Самое интересное, что за москаля не блокируют, такая вот свобода слова по-американски", "Отличный пример идиотизма детища Цукерберга", "Х...ма и ненависть в Рос-Космосе", "Фейкбук", "Надо радужный флаг было рисовать", "Фейсбук, ты пьян, или домой", "Ретроградный Меркурий вестимо)", "Дело в чем то другом. Так звезды встали. Не ищите логики", "А если её латиницей, Hohloma, например?)", "Хoxлома – не толерантно , толерантно Гжель".

Часть аудитории вспомнили последний скандал в американской соцсети, связанный со словом "хохол". Дело случилось в сентябре, когда "Фейсбук" блокировал упоминания фамилии Хохлов, чем вызвал недовольство тренера российского футбольного клуба "Ротор" Дмитрия Хохлова. Тогда он заявил, что подал на компанию в суд с требованием компенсации морального вреда.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что раскрасили ракету-носитель "Союз-2.1а" под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Ее запустят в конце октября, чтобы доставить на МКС грузовой корабль "Прогресс МС-18", передает РИА "Новости".

