Назван способ спасти бедных россиян от голода

Назван способ спасти бедных россиян от голода
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Некоторые люди уже не способны покупать постоянно дорожающие товары

Экономическая ситуация в нашей стране оставляет желать лучшего. Цены на продовольствие растут, как на дрожжах. Производители продуктов поделились своим мнением по поводу сложившейся ситуации и предложили способ ее решения.

Так, глава Российского зернового союза Александр Корбут считает, что в стране давно пора вводить продовольственные карточки. Благодаря ним можно серьезно помочь нуждающимся гражданам, а также поддержать отечественного производителя. Такого же мнения придерживается глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Корбут подчеркнул, что бороться с повышениями цен особого смысла нет. В первую очередь, необходимо поднять уровень доходов населения. Его коллега по предпринимательской деятельности Сергей Юшин добавил, что продуктовые карточки не хотят вводить из-за их дурной славы. В нашей стране такие талоны считаются чем-то постыдным, признаком глубокой нищеты.

Однако опытный эксперт напомнил, что подобного рода системы действуют даже в таких богатых странах, как Соединенные Штаты Америки. Юшин отметил, что люди с низкими доходами не в состоянии купить себе продукты, поэтому страдают из-за недостатка калорий. Государство, в первую очередь, должно помогать таким гражданам.

Стоит отметить, что в нашей стране цены растут во всех сферах. Недавно стало известно, что за поездку в такую некогда дешевую страну, как Египет, придется выложить четверть миллиона.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость317826
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Политику экономическую менять надо в корне, чтобы то-же зерно в первую очередь шло в страну и только малая часть на экспорт а не ноборот как сейчас, отсюда и цены.
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