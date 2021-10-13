Наследник писателя был немногословен

Сын Александра Солженицына подтвердил информацию о том, что его матери, Наталии Дмитриевне, была проведена экстренная операция на сердце.

Ранее стало известно, что вдова именитого писателя почувствовала себя плохо. До этого она несколько дней жаловалась на боли в области груди и затрудненное дыхание. В итоге было принято решение вызвать скорую, женщину госпитализировали.

"Да, была операция в связи с аритмией. Все прошло успешно. Все хорошо, спасибо",

– отметил Солженицын-младший в разговоре с РИА ФАН.

Как оказалось, поводом для беспокойства врачей стало учащенное сердцебиение 82-летней вдовы – 150 ударов в минуту. Как уточняет телеграм-канал Mash, летом Наталии Дмитриевне сделали другую операцию – по чистке сосудов. Процесс восстановления занял немало времени.

Напомним, что замуж за писателя Солженицына (в девичестве Светова) вышла в 1973 году. Вместе они были до 2008 года. Тогда не стало автора книги "Архипелаг ГУЛАГ". К слову, когда Александра Исаевича выслали из СССР, именно его супруга помогла вывезти его архив за границу, попросив о помощи иностранных дипломатов и журналистов.

В 1975 Наталию Дмитриевну лишили гражданства. Вернули его лишь спустя 15 лет.

В 2019 году была удостоена ордена Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".