Изнеженные европейцы начнут протестовать из-за морозов

Ситуация в Евросоюзе сложилась достаточно тяжелая. Дефицит энергетических ресурсов может привести к тому, что простым обывателям придется сидеть в промороженных квартирах. К таким лишениям европейцы не привыкли, а значит они начнут устраивать массовые беспорядки. Такого мнения придерживается опытный военный эксперт Игорь Коротченко.



Профильный специалист убежден, что люди начнут протестовать, как только ударят серьезный морозы.

"Европу ожидают не только ковидные бунты. Люди от холода будут выходить на улицы", – объявил главред издания "Национальная оборона".

Коротченко пояснил, что резкий рост цен на энергетические носители привел к дефициту голубого топлива. Таким образом, европейские жители в ХХI веке столкнутся с вполне средневековыми проблемами. Резкое падение уровня комфорта обязательно разъярит обывателей.

Военный эксперт отметил, что европейские политики давно плюнули на интересы собственных граждан. Государственных деятелей совсем не волнует, каким образом будут обогреваться простые люди. Такое отношение неминуемо приведет к "восстанию". Своим мнением эксперт поделился в эфире популярной телепередачи "60 минут".

Стоит отметить, что, например, в украинском государстве ситуация обстоит еще хуже. Несчастным незалежным и вовсе приходится топить свои дома дровами. При этом местные руководители ничего не делают для помощи простым людям.