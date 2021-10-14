Полакомиться самостоятельно выращенными плодами можно и в зимнюю пору

Садоводы очень трепетно относятся овощам и фруктам, собранным в собственном саду. Чаще всего возникает вопрос, как сохранить плоды свежими надолго. Что касается яблок, то есть несколько простых способов, благодаря которым фрукты останутся свежими вплоть до новогодних праздников.

Как правильно хранить яблоки

Сразу нужно уточнить важный нюанс, который касается сорта плодов. Для хранения подойдут только позднеспелые яблоки. Также они должны быть немного недозревшими. Проверить это, кстати, очень просто. Нужно просто легонько надавить на яблочко, а после посмотреть на вмятину. Если она через короткое время пропадет, тогда плоды подходят.

Хранить фрукты нужно в погребе. Но для начала яблоки должны немного полежать наверху хранилища, чтобы привыкли к прохладной температуре.

Первый способ

Для этого метода потребуется деревянный ящик, который предварительно следует застелить несколькими слоями бумаги.

После каждый плод оберните в пергамент, складывайте яблоки друг на друга плодоножкой вверх.

Второй способ

В ящик насыпьте деревянных опилок. Спрячьте в них яблоки, кладя их плодоножкой вверх.

При желании, к слову, можно обработать плоды, чтобы защитить от бактерий и гнили. Можно смочить тряпку в глицерине, а после протереть ей яблоки.

Другой вариант – слабый раствор марганцовки. Если же фрукты были собраны аккуратно, а их естественный налет остался на месте, тогда этот шаг можно пропустить.

Не забывайте также раз в две недели проверять яблоки на наличие гнили. Если какие-то плоды начинают гнить, то не медля выкидывайте их.

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