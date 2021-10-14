Королеве приятен тот факт, что дети с удовольствием изучают английский язык

Школьники из Малой академии наук, расположенной в Севастополе, написали письмо королеве Великобритании Елизавете II и получили от нее ответ. Фотография конверта с вкладышем появилась на официальной инстаграм-странице государственного образовательного учреждения.

В тексте, сопровождающем снимок, говорится, что дети из творческого объединения "Занимательный английский" во время посещения летней школы решили написать письмо монаршей особе. Перед этим ученики внимательно ознакомились с традициями Великобритании.

Спустя три месяца им пришел ответ. В самом начале письма имеется пометка – замок Балморал. Речь идет о шотландской резиденции английских королей. По первой строчке понятно, что письмо написал один из помощников королевы.

"Королева хочет, чтобы я поблагодарил(а) Вас за письмо и доброе послание со словами поддержки", – напечатано на листе бумаги.

Елизавете II очень приятен тот факт, что дети с удовольствием изучают английский язык. В конверт глава Великобритании вложила несколько буклетов, содержащих информацию о королевской семье.

В Сети обратили внимание на надпись на конверте. В строке с адресом представители монаршей особы напечатали "Крым, Россия". Журналисты сразу же начали писать о том, что Елизавета II признала полуостров российским, передает телеканал "360".

Стоит отметить, что страны Евросоюза считают, будто Россия силой отобрала Республику у Украины. РФ называют "оккупантом", а жителям Незалежной отвели роли униженных и оскорбленных.