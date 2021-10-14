В письме Елизаветы II российским школьникам заметили необычную деталь

В письме Елизаветы II российским школьникам заметили необычную деталь
Елизавета II. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Королеве приятен тот факт, что дети с удовольствием изучают английский язык

Школьники из Малой академии наук, расположенной в Севастополе, написали письмо королеве Великобритании Елизавете II и получили от нее ответ. Фотография конверта с вкладышем появилась на официальной инстаграм-странице государственного образовательного учреждения.

В тексте, сопровождающем снимок, говорится, что дети из творческого объединения "Занимательный английский" во время посещения летней школы решили написать письмо монаршей особе. Перед этим ученики внимательно ознакомились с традициями Великобритании.

Спустя три месяца им пришел ответ. В самом начале письма имеется пометка – замок Балморал. Речь идет о шотландской резиденции английских королей. По первой строчке понятно, что письмо написал один из помощников королевы.

"Королева хочет, чтобы я поблагодарил(а) Вас за письмо и доброе послание со словами поддержки", – напечатано на листе бумаги.

Елизавете II очень приятен тот факт, что дети с удовольствием изучают английский язык. В конверт глава Великобритании вложила несколько буклетов, содержащих информацию о королевской семье.

В Сети обратили внимание на надпись на конверте. В строке с адресом представители монаршей особы напечатали "Крым, Россия". Журналисты сразу же начали писать о том, что Елизавета II признала полуостров российским, передает телеканал "360".

Стоит отметить, что страны Евросоюза считают, будто Россия силой отобрала Республику у Украины. РФ называют "оккупантом", а жителям Незалежной отвели роли униженных и оскорбленных. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Главных врагов режима Лукашенко могут посадить в тюрьму

Против Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело

"Красивая женщина": Путин элегантно отбил нападки эффектной американской журналистки

США решили использовать "русский ход" с отвлекающей внимание красоткой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей