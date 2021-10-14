Для строительства автотрассы М-12 "Москва – Нижний Новгород - Казань" возведут новый асфальтобетонный завод

Проект реализует ГК "Моспроект-3"

Для реализации проекта по строительству скоростной автомобильной трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" решено построить новый асфальтобетонный завод. Его уже возводят специалисты компании "Моспроект-3", входящей в одноименный холдинг.

Автотрасса М-12 войдет в состав нового международного маршрута "Европа – Западный Китай". ГК "Моспроект-3" обеспечивает проектирование и строительство участка в Нижегородской области протяженностью 107 км. Для формирования дорожного покрытия на данном участке потребуется порядка 350 тыс. тонн асфальта. Специалисты пришли к выводу, что целесообразно будет построить асфальтобетонный завод, продукция которого будет отвечать высоким требованиям к качеству современной автомагистрали.

"Для нижних слоев основания дорожного покрытия определена асфальтобетонная смесь с повышенным гарантийным сроком эксплуатации. Продукция производится методом, который направлен на решение классических деформаций и повышение устойчивости к низкотемпературным трещинообразованиям",

– пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Новый асфальтобетонный завод разместится на площади почти 2,5 тыс. квадратных метров и сможет производить по 2-2,5 тыс. тонн продукции в сутки. При этом его ресурс позволит не только обеспечить продукцией участок холдинга, но и другие участки строящейся автомобильной магистрали М-12, сообщила Анна Меркулова.