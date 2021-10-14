Страницу российского диппредставительства взломали хакеры

В официальном "Инстаграм"-аккаунте российского генконсульства в Харькове 14 октября появилось поздравление с "Днем защитников и защитниц Украины". Подписано оно именем генерального консула России И.Демяненко. Однако в диппредставительстве сообщили, что сообщение разместили злоумышленники.

"Имел место взлом",

– рассказали дипломаты РИА "Новости", отметив, что пытаются восстановить доступ к аккаунту.

Сообщение было опубликовано в пятницу утром, и на момент написания статьи оно еще было на странице, таким образом, провисело в открытом доступе как минимум четыре часа.

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли",

– в таком духе выдержана публикация. Завершается она бандеровским лозунгом "Слава Украине!". Текст сопровождается фотографией сотрудников генконсульства, на которой подписаны их имена и фамилии.

День защитника на Украине стали отмечать не 23 февраля, а 14 октября по решению Петра Порошенко после захвата им власти в 2014 году. С 2021 г. праздник официально переименован "День защитников и защитниц Украины", чтобы соблюсти "гендерное равенство".

Ранее украинская сторона обвинила Россию в кибератаках на ее секретные объекты.