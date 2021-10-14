Украинцев поздравили бандеровским лозунгом от имени генконсула России

Украинцев поздравили бандеровским лозунгом от имени генконсула России
Фото: Pavlo Pakhomenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Страницу российского диппредставительства взломали хакеры

В официальном "Инстаграм"-аккаунте российского генконсульства в Харькове 14 октября появилось поздравление с "Днем защитников и защитниц Украины". Подписано оно именем генерального консула России И.Демяненко. Однако в диппредставительстве сообщили, что сообщение разместили злоумышленники.

"Имел место взлом",

– рассказали дипломаты РИА "Новости", отметив, что пытаются восстановить доступ к аккаунту.

Сообщение было опубликовано в пятницу утром, и на момент написания статьи оно еще было на странице, таким образом, провисело в открытом доступе как минимум четыре часа.

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли",

– в таком духе выдержана публикация. Завершается она бандеровским лозунгом "Слава Украине!". Текст сопровождается фотографией сотрудников генконсульства, на которой подписаны их имена и фамилии.

День защитника на Украине стали отмечать не 23 февраля, а 14 октября по решению Петра Порошенко после захвата им власти в 2014 году. С 2021 г. праздник официально переименован "День защитников и защитниц Украины", чтобы соблюсти "гендерное равенство".

Ранее украинская сторона обвинила Россию в кибератаках на ее секретные объекты.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Гость316869
укродебилы никогда не успокоятся...
ну почему же...
Гость316869
Пожаловаться Ответить
укродебилы никогда не успокоятся...
1
новости партнеров

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Европейцы поставили Лондону рыбный ультиматум

В Брюсселе недовольны последствиями брекзита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей