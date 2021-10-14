Молодой человек признал свою вину на допросе

Сегодня, 14 октября, в Пермской краевой больнице судья Дзержинского районного суда арестовал Тимура Бекмансурова на два месяца. Сотрудник российской Фемиды прибыл в медучреждение сам.

Напавший на местный вуз слушал решение, сидя в инвалидном кресле. Как уточняет телеканал "360", обвиняемый с трудом разговаривает.

Следователь во время заседания сообщил, что Бекмансуров признал вину на допросе, а также попросил суд отправить злодея в СИЗО, так как тот может сбежать, пишет местное издание 59.ru.

Бекмансуров действительно будет находиться в СИЗО, пока идет расследование, так как и там есть больница.

Напомним, трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. Шесть человек погибли, еще полсотни пострадали. Напавший на учебное заведение попал в больницу в тяжелом состоянии – сотрудник ДПС ранил юношу, пытаясь остановить бойню. Обвиняемому ампутировали голень.